На Сахалине наказали подрядчика за срыв сроков строительства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За срыв срока строительства социально-значимого объекта в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Сахалинской области подрядная организация привлечена к административной ответственности, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что в городе Южно-Сахалинске в рамках мероприятий национального проекта «Здравоохранение» ООО «СКФ Спецстрой» осуществляется строительство отделения поликлиники № 2 с. Дальнее, срок исполнения контракта истек 30 июня 2024 года.

Ранее органами прокуратуры должностному лицу подрядчика в связи с наличием предпосылок к срыву срока ввода объекта в эксплуатацию объявлялось предостережение о недопустимости нарушений закона. При этом последним обязательства по строительству объекта своевременно не исполнены.

В этой связи прокуратурой г. Южно-Сахалинска руководству ООО «СКФ Спецстрой» внесено представление, в рамках которого приняты меры к устранению нарушений закона и завершению возведения здания поликлиники.

По инициативе прокуратуры постановлением мирового судьи судебного участка № 28 Сахалинской области исполнительный директор ООО «СКФ Спецстрой» за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3,1 млн руб. Контроль за его уплатой будет обеспечен в раках исполнительного производства.