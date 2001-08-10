На судне, прибывшем в порт Корсакова из Японии, нашли контрафактные автозапчасти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ассортимент незадекларированных автозапчастей обнаружили на судне из Японии инспекторы Корсаковского таможенного поста.

Рыболовное судно прибыло из Отару (Япония) в порт Корсаков с товарами на борту. В ходе осмотра судна инспекторы Сахалинской таможни обнаружили среди других автозапчастей коробки с незадекларированными товарами. Среди них дорогостоящие приборы освещения автомобиля, части приборной панели, противотуманные фары, тормозные цилиндры автомобиля, части автомобильной системы ABS. Всего 46 товаров. Все они прибыли в адрес сахалинской организации, занимающейся продажей автозапчастей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

В отношении компании Сахалинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров (ст. 16.2 ч.1 КоАП России). Предметы правонарушения изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств. Проводится расследование.