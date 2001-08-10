Охинскими полицейскими установлен подозреваемый в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля в дежурную часть ОМВД России по Охинскому городскому округу поступило заявление от 28-летнего гражданина. Мужчина сообщил, что у него из квартиры было похищено ценное имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастен 17-летний местный житель.

Как оказалось, подозреваемый находился в гостях у потерпевшего. Когда последний уснул, фигурант воспользовался моментом и похитил его сотовый телефон, смарт-часы и музыкальную колонку. Затем фигурант продал похищенное имущество своим знакомым.

Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.