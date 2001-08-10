В Невельске прокуратура заставила власти выдать квартиру сироте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный приём к прокурору Сахалинской области В. Р. Шайбекову обратился представитель жительницы Невельского городского округа по вопросу нарушения её прав на предоставление жилого помещения как лицу из числа детей, оставшихся без попечения родителей, рассказали ТИА "Острова" сахалинской прокуратуре.

Проведенная проверка показала, что женщина осталась в несовершеннолетнем возрасте без родительского попечения. Вместе с тем администрацией Невельского городского округа жилое помещение ей предоставлено не было.

В целях восстановления прав сироты городской прокуратурой мэру Невельского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона, которое признано обоснованным.

В результате принятых прокуратурой мер реагирования права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.