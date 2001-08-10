"Привык и не смог расстаться": после ликвидации предприятия, сахалинец ушел домой с рабочим компьютером

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Охинский" обратился представитель ООО с просьбой провести проверку по факту обнаружения недостачи при сверке имущества на сумму более 38 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции установили, что данная организация прекратила свое существование на территории Сахалинской области и сотрудникам было объявлено о сокращении. В последний рабочий день один из них прихватил с собой рабочий компьютер, что было выявлено позже, при сверке имущества материально-ответственными лицами. Полицейские изъяли компьютер у гражданина из квартиры. Мужчина 1960 года рождения признал свою вину и пояснил, что очень привык работать на данном компьютере и не смог с ним расстаться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.