Сахалинец получал пенсию умершей матери и тратил ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант с октября 2021 года по июнь 2022 года после смерти своей матери с её банковского счета, к которому имел доступ, похитил причитающиеся ей пенсионные выплаты на общую сумму более четверти миллиона рублей.

Как выяснилось, в 2019 году его мать дала ему свою банковскую карту, чтобы он подключил опцию «Мобильный банк» и привязал услугу к своему и её абонентским номерам для удобства распоряжения денежными средствами.

Когда в сентябре 2021 года его мать скончалась, через несколько дней пришло смс-сообщение о поступлении её пенсии. Мужчина подождал несколько дней ожидая, что деньги «заберут» обратно, но этого не произошло. Так он решил воспользоваться данными деньгами, потратив их на свои нужды, поскольку имел долги.

В следующем месяце также поступили денежные средства, которые он потратил и решил не информировать государственное учреждение о смерти своей матери.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п.п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в крупном размере, с банковского счета.

Уголовное дело рассмотрит суд.