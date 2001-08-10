Коммунальные службы Южно-Сахалинска устраняют еще один порыв на теплосетях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Коммунальные службы города продолжают устранение еще одной аварии, которая произошла на теплосетях в районе пересечения улиц Антона Буюклы и Музейной - в районе дома №28 по ул. Тихоокеанской. Мэр города Сергей Надсадин ранним утром провел оперативный штаб на месте порыва, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главе города предоставлена вся актуальная информация о масштабах повреждения, а также о ходе устранения порывов. Напомним, первая большая авария на комсомольском коллекторе произошла поздно вечером 6 февраля в районе проспекта Победы, 35. В настоящее время она устранена. Вместе с тем, в процессе заполнения системы выявлен еще один порыв в районе дома №28 по ул. Тихоокеанской. На месте работает ремонтная бригада, привлечена спецтехника.
- Усилена работа всех служб СКК и профильных департаментов администрации города, продолжается наладка теплоснабжения. Важно понять почему возникла ситуация. Создана комиссия, привлечены специалисты Ростехнадзора. Совместно предстоит проанализировать ситуацию, чтобы не допустить возникновения таких аварий, - сказал Сергей Надсадин.
Отметим, в связи с большим забором воды снижены параметры давления холодного водоснабжения в 5-м и 6-м микрорайонах города (квадрат улиц Тихоокеанской, Комсомольской, проспекта Победы и проспекта Мира), в связи с чем на последние этажи вода может не поступать. После того, как специалисты отрегулируют работу насосной станции, нормальная подача воды будет восстановлена на всех этажах.
- Отопление в домах постепенно восстанавливается. Теплосети заполняются постепенно. Температурный режим в течение дня должен быть приведен в норму, - отметил вице-мэр Алексей Римша.
Добавим, работу по нормализации теплоснабжения на внутридомовых сетях, где также зафиксирован ряд повреждений, проводят управляющие компании, обслуживающие жилфонд. Специалисты отрабатывают заявки жителей.
Вся оперативная информация будет доложена мэру города на оперативном штабе, который состоится в администрации Южно-Сахалинска в 10.00.
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