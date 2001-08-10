Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2023
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09:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Грибник на Сахалине нашел "волшебную полянку", но урожай с нее довел островитянина до суда

Грибник на Сахалине нашел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Управления МВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего жителя города Южно-Сахалинска в незаконном обороте наркотических средств в значительном и крупном размерах.

Установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый направился за ягодами и грибами в лес около с. Огоньки. Во время сбора даров природы он увидел участок с кустами дикорастущей конопли. Будучи наркозависимым, решил приготовить из них марихуану для личного употребления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурант сорвал растения и оставил их там же сушиться, а спустя некоторое время вернулся за «дурман-травой». На этот раз мужчина попросил своего знакомого свозить его на «урожайное» место. Высушенные растения он измельчил и упаковал в принесённые с собой два пластиковых контейнера, а потом сложил в салон машины приятеля.

По пути в город Южно-Сахалинск в районе села Успенское их автомобиль остановили оперативники, которые нашли и изъяли ёмкости с марихуаной общей массой более трёх килограммов, что подтвердила экспертиза. Кроме того, в ходе личного досмотра у наркодельца было обнаружено гашишное масло весом 2,3 грамма.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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