Грибник на Сахалине нашел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Управления МВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего жителя города Южно-Сахалинска в незаконном обороте наркотических средств в значительном и крупном размерах.

Установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый направился за ягодами и грибами в лес около с. Огоньки. Во время сбора даров природы он увидел участок с кустами дикорастущей конопли. Будучи наркозависимым, решил приготовить из них марихуану для личного употребления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фигурант сорвал растения и оставил их там же сушиться, а спустя некоторое время вернулся за «дурман-травой». На этот раз мужчина попросил своего знакомого свозить его на «урожайное» место. Высушенные растения он измельчил и упаковал в принесённые с собой два пластиковых контейнера, а потом сложил в салон машины приятеля.

По пути в город Южно-Сахалинск в районе села Успенское их автомобиль остановили оперативники, которые нашли и изъяли ёмкости с марихуаной общей массой более трёх килограммов, что подтвердила экспертиза. Кроме того, в ходе личного досмотра у наркодельца было обнаружено гашишное масло весом 2,3 грамма.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.