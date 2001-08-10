Грибник на Сахалине нашел "волшебную полянку", но урожай с нее довел островитянина до суда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Управления МВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего жителя города Южно-Сахалинска в незаконном обороте наркотических средств в значительном и крупном размерах.
Установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый направился за ягодами и грибами в лес около с. Огоньки. Во время сбора даров природы он увидел участок с кустами дикорастущей конопли. Будучи наркозависимым, решил приготовить из них марихуану для личного употребления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Фигурант сорвал растения и оставил их там же сушиться, а спустя некоторое время вернулся за «дурман-травой». На этот раз мужчина попросил своего знакомого свозить его на «урожайное» место. Высушенные растения он измельчил и упаковал в принесённые с собой два пластиковых контейнера, а потом сложил в салон машины приятеля.
По пути в город Южно-Сахалинск в районе села Успенское их автомобиль остановили оперативники, которые нашли и изъяли ёмкости с марихуаной общей массой более трёх килограммов, что подтвердила экспертиза. Кроме того, в ходе личного досмотра у наркодельца было обнаружено гашишное масло весом 2,3 грамма.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Скорость мобильного интернета МТС на Чукотке выросла в два раза
09:37 Сегодня Грибник на Сахалине нашел "волшебную полянку", но урожай с нее довел островитянина до суда
10:18 Сегодня Сахалинский "Кристалл" впервые за сезон встретится с "Адмиралом"
11:06 Сегодня Амурчанка купила права, а когда сменила фамилию, пришла в ГИБДД, чтобы обменять их на настоящие
15:56 Вчера В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
20:39 5 Января Сахалинцы с РАС могут освоить профессию в ИТ
15:36 7 Января Опубликована подборка фильмов, которые стоит посмотреть на Рождество
17:22 9 Января Южносахалинцам напоминают об изменениях стоимости проезда в общественном транспорте
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?