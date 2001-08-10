Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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11:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Миллион и почти триста тысяч рублей отдала мошенникам доверчивая сахалинка

Миллион и почти триста тысяч рублей отдала мошенникам доверчивая сахалинка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 53-летней жительницы села Быков, которая сообщила о том, что в период с 24 по 25 мая неустановленное лицо путем обмана похитило 1 259 900 рублей, рассказли ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облсти.

Установлено, что женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на её имя. С гражданкой связывались разные люди, которые представлялись сотрудниками различных ведомств и настаивали на необходимости следовать указаниям банковских работников. В итоге заявительница через банкомат перевела 989 900 рублей личных сбережений на различные номера, которые ей диктовали. Затем потерпевшая оформила кредит на сумму 270 тысяч рублей и также перевела деньги неизвестным.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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