17:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1 км. Шлейф распространился в южном направлении, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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