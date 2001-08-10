Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
17:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1 км. Шлейф распространился в южном направлении, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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