Сахалинец украл карту у уснувшего собутыльника и повез компанию в баню за чужой счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя. Гражданину инкриминируется сразу несколько преступлений – умышленное уничтожение чужого имущества, хищение денежных средств и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в августе минувшего года вместе со своими знакомыми фигурант находился в квартире потерпевшего, где все пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый случайно узнал, что на банковской карте хозяина квартиры имеются денежные средства. Воспользовавшись тем, что последний спит, он сначала забрал его кредитку. Чтобы заявитель не обнаружил пропажу средств по смс-уведомлениям от мобильного банка, он также прихватил и его мобильный телефон.

После этого злоумышленник предложил своим знакомым поехать в баню, чтобы продолжить там отдых, на что они согласились. О том, что поездка и дальнейший досуг будет организован за счет потерпевшего, его приятели не знали.

Выйдя на улицу злоумышленник, разбил сотовый телефон потерпевшего, и выбросил его в подвал. Сумма ущерба составила 8 тысяч 600 рублей.

Таким образом фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

После этого обвиняемый вместе с компанией знакомых поехали в баню, заехав предварительно в магазин за спиртным и продуктами. За покупки и услуги он расплачивался банковской картой потерпевшего, истратив со счета почти 9 тысяч рублей. После он сломал кредитку и выбросил за ненадобностью.

Он же, 16 июня 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был в гостях в одной из квартир по улице Молодежной. В ходе застолья, проходившего на кухне, между обвиняемым и потерпевшим, который пришел в гости со своей сожительницей, возникла ссора на почве ревности.

Во время вспыхнувшего конфликта, злоумышленник взял в правую руку кухонный нож, который находился на магните на стене над кухонной раковиной, после чего умышленно нанес им потерпевшему один удар в область живота. В результате мужчине было причинено колото-резанное ранение, которое относится к категории телесных повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью, и является опасным для жизни.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.