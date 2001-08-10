Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2021
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15:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Четверо молодых сахалинцев угнали, а потом сожгли автомобиль

Четверо молодых сахалинцев угнали, а потом сожгли автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Анивскому городскому округу в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о причастности местных жителей к совершению угона автомобиля рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, ночью четверо молодых людей находились около здания Дома культуры, расположенного в селе Троицкое. Там они обратили внимание на оставленное транспортное средство, которым трое их них неправомерно завладели. Компания совершила поездку по селу и, доехав до улицы Гвардейской, оставила авто в лесном массиве.   

В дальнейшем данный автомобиль был сожжён четвертым участником компании, который следовал на личном транспорте за своими знакомыми, совершившими угон.  Сумма ущерба, причинённая 22-летнему собственнику, составила 95 тысяч рублей.

Возбуждены уголовное дела, в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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