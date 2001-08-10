В Александровск-Сахалинском потушили автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 сентября в 17.05 в диспетчерскую Александровск-Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, в районе улицы Советской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место через три минуты. К этому моменту открытым пламенем горел легковой автомобиль. Пожар локализовали в 17.10, а в 17.14 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы пять пожарных и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.