"Единая Россия" начала регистрацию избирателей на предварительном голосовании

Выбрать своего кандидата в Госдуму сможет каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель независимо от партийной принадлежности. Регистрация продлится до 29 мая включительно.

«Каждый может напрямую повлиять на формирование команды кандидатов «Единой России», которые будут представлять интересы людей во власти. Процедура регистрации максимально доступна и прозрачна. Участие в ней удобно и безопасно. Мы рассчитываем на активное участие жителей страны в отборе по-настоящему сильных, ответственных, мотивированных кандидатов», — подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Списки кандидатов-победителей по итогам процедуры утвердит Съезд.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.