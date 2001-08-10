Опрос ВТБ: к нейросетям с финансовыми вопросами обращались 65% респондентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большинство опрошенных остались довольны результатами, однако больше половины уточняли и перепроверяли ответы ИИ, а почти каждый второй – советовался после этого со специалистами, отмечается в опросе* банка в преддверии 17-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
30% россиян рассказали, что регулярно советуются с нейросетями по финансовым темам, а еще 35% обращались к ним хотя бы однажды за последний год. При этом 16% хотели бы использовать такой инструмент, 15% – наоборот, не планируют этого делать, а 5% вообще не пользуются нейросетями.
При этом при принятии финансовых решений около 40% россиян доверяют только себе. Треть респондентов доверяют специалистам финансовой сферы – сотрудникам банков и брокерам. Каждый десятый в равной степени доверяет друзьям, родственникам и ИИ–ассистентам.
Чаще всего россияне обращаются к ИИ, чтобы сравнить банковские продукты (52%**), разобраться в финансовых терминах и новостях или выбрать вклад и накопительный счет (42%). Каждый третий использовал нейросети для планирования бюджета и учета расходов. Каждый четвертый просил ИИ проверить предложение на признаки мошенничества, подобрать кредит или ипотеку и рассчитать платеж. Каждый пятый просил советов нейросети в выборе акций, облигаций или фондов для инвестиций.
Почти все, кто обращался к ИИ за финансовыми советами, считают их полезными. При этом более 60% отмечают, что рекомендации приходилось уточнять и проверять. Всегда проверяют ответы нейросети около половины пользователей, другая половина – только если речь идет о крупной сумме. Полностью доверяют советам ИИ только единицы процентов.
Больше половины пользователей нейросетей сказали, что хотя бы однажды последовали полученным советам, при этом 40% сперва посоветовались с живыми финансовыми специалистами. Примерно каждый четвертый только сравнивал мнение ИИ с другими данными, 9% использовали нейросеть как поисковик, и 3% сказали, что совет был сомнительным.
Половина тех, кто принимал финансовые решения по совету ИИ, смогли сэкономить. Примерно трети удалось заработать на сбережениях и инвестициях. 13% респондентов не заметили изменений в своих финансах, 6% заняли выжидательную позицию, и только 1% опрошенных потеряли деньги. Среди тех, кому удалось заработать благодаря советам ИИ, треть получили от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Еще треть заработали более 20 тыс. рублей, а почти каждый пятый – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
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*Опрос прошел в ноябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.
**Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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