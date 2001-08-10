В Южно-Сахалинске проходит акция "Добро рядом"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске до 9 декабря включительно проходит акция «Добро рядом». Это первая акция Добро.Центра, который в этом году открылся на базе Центра молодёжных инициатив. Волонтёры собирают игрушки и вещи для творчества детям, которые подолгу лечатся в областной больнице, в том числе в травматологии и онкологии.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, специалист по работе с молодёжью Центра молодёжных инициатив Ирина Медведева отметила: «Зачастую перед медицинской процедурой ребёнку предлагают выбрать новую игрушку. Так он отвлекается и успокаивается. Мы решили поддержать эту традицию и в честь открытия Добро.Центра запустили акцию „Добро рядом“».
Одними из первых к акции присоединились сотрудники департамента внутренней политики администрации города. О сборе они узнали из соцсетей центра, где опубликован список нужных вещей. Коллеги купили развивающие игрушки, мелки и фломастеры и сами привезли их в Добро.Центр.
Заместитель директора департамента внутренней политики Даниил Гончарук отметил: «Сотрудники департамента два-три раза в год участвуют в благотворительных акциях, для нас это личный вклад в развитие добровольческого сообщества. Открытие Добро.Центра в Южно-Сахалинске говорит о том, что в нашем городе живут отзывчивые, неравнодушные люди. Такие центры становятся точками притяжения: здесь можно найти единомышленников, регулярно встречаться, делиться планами и вместе, более организованно участвовать в добрых делах».
Присоединиться к акции может каждый. Детям нужны альбомы, цветная бумага и картон, краски, карандаши, фломастеры и пластилин, клей-карандаш и ножницы с безопасными концами. Также пригодятся пазлы, мозаики, конструкторы, развивающие настольные игры, сенсорные игрушки и массажные мячики, детские книги и раскраски, наборы для творчества, пластмассовые игрушки и интерактивные панели.
Приносить можно только новые и чистые вещи в упаковке. Не принимаются скоропортящиеся продукты и бывшие в употреблении мягкие игрушки. Лекарства, одежду и обувь можно передать только после согласования. Если вы хотите купить что-то крупное или дорогое, позвоните организаторам заранее, чтобы подарки не повторялись.
Помощь принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в молодёжном пространстве «Поехали» по адресу: улица Поповича, 20А. Уточнить список можно у Ольги Сизовой по телефону 8 (914) 641-59-60.
Статус Добро.Центра Центр молодёжных инициатив получил в этом году, став партнёром федерального проекта. Кроме того, южно-сахалинский центр победил во всероссийском конкурсе Росмолодёжи «Регион для молодых», благодаря чему молодёжное пространство обновят. Здесь будут объединять волонтёров и запускать социальные, патриотические и массовые инициативы. Поддержка молодёжных инициатив и развитие добровольчества входят в число приоритетов, которые последовательно поддерживают мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:10 23 Ноября В Южно-Сахалинске прошли благотворительные массовые катания на льду
10:53 24 Ноября В детском саду Южно-Сахалинска из коробок и крышек построили игрушечный город
09:11 23 Ноября За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 14 нетрезвых водителей и 30 – без прав
09:13 24 Ноября Почти 4000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
10:29 6 Ноября Почти 3000 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
Выбор редакции
- 11:24 Вчера Кадеты узнали о профессии следователя в главной библиотеке Сахалина
- 10:48 26 Ноября Сахалинский зоопарк присоединится к Всероссийской неделе "Открыто для всех"
- 10:53 24 Ноября В детском саду Южно-Сахалинска из коробок и крышек построили игрушечный город
- 15:10 23 Ноября В Южно-Сахалинске прошли благотворительные массовые катания на льду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?