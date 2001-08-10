Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске до 9 декабря включительно проходит акция «Добро рядом». Это первая акция Добро.Центра, который в этом году открылся на базе Центра молодёжных инициатив. Волонтёры собирают игрушки и вещи для творчества детям, которые подолгу лечатся в областной больнице, в том числе в травматологии и онкологии.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, специалист по работе с молодёжью Центра молодёжных инициатив Ирина Медведева отметила: «Зачастую перед медицинской процедурой ребёнку предлагают выбрать новую игрушку. Так он отвлекается и успокаивается. Мы решили поддержать эту традицию и в честь открытия Добро.Центра запустили акцию „Добро рядом“».

Одними из первых к акции присоединились сотрудники департамента внутренней политики администрации города. О сборе они узнали из соцсетей центра, где опубликован список нужных вещей. Коллеги купили развивающие игрушки, мелки и фломастеры и сами привезли их в Добро.Центр.

Заместитель директора департамента внутренней политики Даниил Гончарук отметил: «Сотрудники департамента два-три раза в год участвуют в благотворительных акциях, для нас это личный вклад в развитие добровольческого сообщества. Открытие Добро.Центра в Южно-Сахалинске говорит о том, что в нашем городе живут отзывчивые, неравнодушные люди. Такие центры становятся точками притяжения: здесь можно найти единомышленников, регулярно встречаться, делиться планами и вместе, более организованно участвовать в добрых делах».

Присоединиться к акции может каждый. Детям нужны альбомы, цветная бумага и картон, краски, карандаши, фломастеры и пластилин, клей-карандаш и ножницы с безопасными концами. Также пригодятся пазлы, мозаики, конструкторы, развивающие настольные игры, сенсорные игрушки и массажные мячики, детские книги и раскраски, наборы для творчества, пластмассовые игрушки и интерактивные панели.

Приносить можно только новые и чистые вещи в упаковке. Не принимаются скоропортящиеся продукты и бывшие в употреблении мягкие игрушки. Лекарства, одежду и обувь можно передать только после согласования. Если вы хотите купить что-то крупное или дорогое, позвоните организаторам заранее, чтобы подарки не повторялись.

Помощь принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в молодёжном пространстве «Поехали» по адресу: улица Поповича, 20А. Уточнить список можно у Ольги Сизовой по телефону 8 (914) 641-59-60.

Статус Добро.Центра Центр молодёжных инициатив получил в этом году, став партнёром федерального проекта. Кроме того, южно-сахалинский центр победил во всероссийском конкурсе Росмолодёжи «Регион для молодых», благодаря чему молодёжное пространство обновят. Здесь будут объединять волонтёров и запускать социальные, патриотические и массовые инициативы. Поддержка молодёжных инициатив и развитие добровольчества входят в число приоритетов, которые последовательно поддерживают мэр Сергей Надсадин и губернатор Валерий Лимаренко.