В Луговом на встрече с вице-мэром жители задали около 15 вопросов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители планировочного района Луговое обсудили актуальные для них темы с вице-мэром, курирующим направление жилищно-коммунального хозяйства, Евгением Золотовым. Встреча продлилась более часа: за это время жители задали порядка 15 вопросов.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в мероприятии приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений администрации. К встрече присоединились депутат областной думы Сергей Бондарев и депутаты городской думы Ксения Огаркова и Евгений Тян.
В ходе встречи поднимались вопросы благоустройства придомовых территорий, переселения из аварийного жилья, ремонта дорог и тротуаров, организации детских площадок и другие. В частности, жители дома по улице Дружбы, 68 обратились с вопросом о состоянии системы канализации. Управляющая компания совместно со специалистами администрации на следующей неделе осмотрит сети и запланирует дополнительную промывку.
Также жители подняли вопрос о сбоях электроснабжения в доме после аварийной ситуации. Как отметил представитель АО "Электросервис", до конца года будет установлена опора под временную линию, а в следующем году выполнят работы по установке постоянной опоры.
Все вопросы носили актуальный характер. Каждый зафиксирован в протоколе. Часть вопросов удалось решить на месте. Остальные администрация города берёт в работу: они требуют более детальной проработки. Ряд вопросов касается выполнения работ в весенне-летний период, - подчеркнул Евгений Золотов.
Добавим, в этом году у горожан появился ещё один способ общения по вопросам ЖКХ - национальный мессенджер MAX. С 1 сентября у каждого дома есть общедомовой чат. Также жители могут направлять заявки своей УК через "Госуслуги Дом".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:22 Сегодня В Южно-Сахалинске при пожаре погибла 77-летняя женщина
08:19 Сегодня В селе Горнозаводск при пожаре погиб 66-летний мужчина
09:14 Сегодня За неделю росгвардейцы Сахалина изъяли 18 единиц оружия
11:41 Сегодня Сахалинец взял пилу у соседа напилить дров и продал ее
10:44 13 Ноября Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске
15:58 13 Ноября Сахалинка ответит в суде за кражу золотых изделий у знакомой
09:48 13 Ноября Библиотеки Южно-Сахалинска, Томари, Мурманска, Якутска и Челябинска обменялись опытом
09:17 13 Ноября Две сахалинки торговали контрафактным алкоголем иностранного производства
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
Выбор редакции
- 14:39 Сегодня Сахалинцев приглашают на творческий вечер певицы и композитора Анастасии Павловой
- 09:51 Вчера Подведены итоги литературного конкурса "Сахалин – 2027"
- 10:17 18 Ноября В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство области по каратэ
- 12:44 17 Ноября На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?