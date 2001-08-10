Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители планировочного района Луговое обсудили актуальные для них темы с вице-мэром, курирующим направление жилищно-коммунального хозяйства, Евгением Золотовым. Встреча продлилась более часа: за это время жители задали порядка 15 вопросов.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в мероприятии приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений администрации. К встрече присоединились депутат областной думы Сергей Бондарев и депутаты городской думы Ксения Огаркова и Евгений Тян.

В ходе встречи поднимались вопросы благоустройства придомовых территорий, переселения из аварийного жилья, ремонта дорог и тротуаров, организации детских площадок и другие. В частности, жители дома по улице Дружбы, 68 обратились с вопросом о состоянии системы канализации. Управляющая компания совместно со специалистами администрации на следующей неделе осмотрит сети и запланирует дополнительную промывку.

Также жители подняли вопрос о сбоях электроснабжения в доме после аварийной ситуации. Как отметил представитель АО "Электросервис", до конца года будет установлена опора под временную линию, а в следующем году выполнят работы по установке постоянной опоры.

Все вопросы носили актуальный характер. Каждый зафиксирован в протоколе. Часть вопросов удалось решить на месте. Остальные администрация города берёт в работу: они требуют более детальной проработки. Ряд вопросов касается выполнения работ в весенне-летний период, - подчеркнул Евгений Золотов.

Добавим, в этом году у горожан появился ещё один способ общения по вопросам ЖКХ - национальный мессенджер MAX. С 1 сентября у каждого дома есть общедомовой чат. Также жители могут направлять заявки своей УК через "Госуслуги Дом".