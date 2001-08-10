Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал «Южно-Сахалинск» впервые принял на практику московских студентов. Участниками проекта «Профессиональные экскурсии» стали 12 лучших студентов столичных вузов – инициатива прошла в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Молодые люди отправились в регионы российского Востока, чтобы познакомиться с местными производствами.

Сахалинская область подготовила для студентов пятидневный практикум на предприятиях авиационной сферы. Одной из главных площадок стал аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска. Дмитрий Мухин и Виктория Тейбаш примерили на себя роли агентов по регистрации и информации, а также инспекторов по досмотру – сотрудников первой линии, которые встречают путешественников и отправляют их в полёт.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», директор по персоналу Дарья Моногарова отметила, что аэровокзал – один из самых технологичных в России. Современное оборудование, дизайнерские решения, просторные залы и слаженность персонала впечатляют. Студенты увидели перспективное предприятие, которое активно развивается.

Погружение в профессии шло поэтапно: обзорная экскурсия, инструктажи по технике безопасности и сервису, знакомство с экспертами. На регистрации молодые люди работали в отечественных программах оформления пассажиров и багажа, оценили автоматизацию стоек. На стойке информации приняли запросы от пассажиров, а затем попробовали вычислить запрещённые к провозу предметы на учебных изображениях. Участница Виктория Тейбаш призналась, что работа показалась лёгкой только на первый взгляд – особенно её поразила скорость досмотра и объём информации, который запоминают сотрудники.

По итогам практики студенты не только получили навыки регистрации и досмотра, но и сняли шоу о жизни воздушной гавани. Программу разместят на онлайн-ресурсах проекта, чтобы молодёжь из столицы и центральных регионов увидела Сахалин глазами сверстников.