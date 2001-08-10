Сахалинским дошкольникам прививают экологическую культуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор по обращению с отходами провёл экоурок для воспитанников детского сада №5 «Полянка» Южно-Сахалинска. Дети узнали о важности сортировки отходов и на практике освоили главные принципы экономики замкнутого цикла.

Главной темой занятия стала сортировка отходов и их вторичная переработка. Ребятам объяснили, что среди привычного мусора есть полезные фракции, которые можно переработать. Это помогает сберечь природные ресурсы и предотвращает загрязнение окружающей среды. Детям напомнили, что такие отходы нужно отправлять в синие сетчатые контейнеры на контейнерных площадках.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального оператора, представитель ведомства Екатерина Николаева отметила: когда дети видят, как правильно разделять отходы, они начинают понимать ценность устойчивого потребления и осознают, какие материалы можно переработать. У них появляется чувство личной ответственности и уверенность, что своими руками можно сделать планету чище.

Чтобы закрепить знания, ребятам предложили рассортировать карточки с разными видами отходов по ярким игрушечным контейнерам. Дети справились с заданием и правильно определили, что опасные отходы требуют утилизации в специальных пунктах приёма. В завершение встречи для дошкольников провели мастер-класс – из обычных пластиковых крышек они смастерили забавных паучков. Воспитатель Анна Степаненко отметила, что ребята были особенно впечатлены масштабами загрязнения земли и океана. Чем раньше рассказывать детям о правильном обращении с отходами, тем основательнее сформируются полезные экологические привычки. Подобные мероприятия – часть системной работы регионального оператора в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.