В Сахалинской области бойцы ВВО сдали норматив по метанию боевых гранат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, проходящие службу по призыву на Сахалине и Курильских островах, выполнили метание боевых наступательных гранат РГД-5. Занятия прошли на специально подготовленных площадках учебно-тренировочных комплексов.

Военные отработали точность и дальность броска. Перед метанием боевых гранат каждый сдал зачёты на знание требований безопасности, а также отработал приёмы и способы броска с помощью учебно-имитационных снарядов. Каждое упражнение доводилось до автоматизма.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходили под руководством опытных инструкторов с реальным боевым опытом, полученным в зоне специальной военной операции. Вне зависимости от воинской должности каждый военнослужащий гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах сдал норматив по метанию боевых гранат.