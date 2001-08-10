На Сахалине военнослужащие обучаются стрельбе из пулемёта Калашникова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа, заключившие контракты с Минобороны России, осваивают стрельбу из пулемёта Калашникова. Занятия проходят на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО «Троицкий» под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции.

Военные выполняют боевые стрельбы из 7,62-мм пулемётов Калашникова. В ходе практики пулемётчики отработали ведение огня из положений лёжа, с колена и стоя, а также смену огневых позиций. Каждый военнослужащий выполнил норматив на снаряжение патронной ленты и смену ствола пулемёта.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, вне зависимости от воинской должности каждый военнослужащий гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине обучается стрельбе из этого вида вооружения. Занятия проводят регулярно с учётом опыта, полученного в зоне СВО.