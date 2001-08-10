В Южно-Сахалинске благоустраивают территорию возле Дома быта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил ход благоустройства участка в центре города. Готовность объекта составляет 70%, работы планируют завершить до конца месяца, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Благоустройство затронуло территорию севернее Дома быта до гостиницы, где ранее располагался заброшенный пустырь, огороженный со стороны улицы Ленина забором. Общая площадь работ превышает 2200 квадратных метров.

«Этот участок находится в центре города, здесь большая проходимость. Между тем долгое время территория была не благоустроена, поэтому мы приняли решение привести её в порядок и демонтировать забор. Часть земли находится в частной собственности, и мы активно работаем с владельцем по вовлечению его в процесс, — уточнил Сергей Надсадин. — Перед началом благоустройства владельцы гостиницы заменили сети теплоснабжения, расположенные на участке. Сейчас работы находятся в завершающей стадии. Наша задача — максимально вовлечь эту территорию в городскую инфраструктуру, чтобы она стала более функциональной и комфортной для жителей».

После завершения основных работ совместно с собственниками муниципалитет рассматривает возможности озеленения участка. В перспективе — установка лавочек.

Представитель подрядной организации Александр Лиходей сообщил, что сейчас завершается монтаж бордюров, продолжается отсыпка пешеходных дорожек щебнем и ведётся подготовка к асфальтированию. Подрядчик планирует приступить к нему на выходных.

По проекту на данном участке предусмотрена стоянка на 25 машиномест, в том числе два места для маломобильных групп населения. Для пешеходов обустроят тротуары общей площадью 306 квадратных метров. Под будущие газоны уже завезён плодородный грунт.

Завершить благоустройство территории планируется к началу октября. После открытия обновлённое пространство станет более удобным для жителей и гостей Южно-Сахалинска.