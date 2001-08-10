Более 130 километров ливневой канализации обслуживают в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по обслуживанию системы ливневой канализации улично-дорожной сети. Сегодня специализированная техника работала на улице Ленина на участке от улицы Поповича до Институтской.

Протяжённость сети ливневой канализации в областном центре превышает 130 километров — это более трёх тысяч дождеприёмных и свыше двух тысяч смотровых колодцев. Как отметил начальник отдела эксплуатации искусственных сооружений, ливневых и дренажных систем Артём Корнюшин, плановые работы по очистке проводятся дважды в год. В текущем сезоне специалисты уже полностью выполнили первый этап по всем городским улицам и приступили ко второму циклу.

Мониторинг состояния сетей ведётся в непрерывном режиме: специалисты регулярно контролируют проходимость системы, высотное положение колодцев и уровень решёток. При выявлении застоев или поступлении обращений от жителей оперативно организуется выезд техники для устранения засоров. Именно такой сигнал дорожные службы отработали сегодня на улице Ленина.

«На данном участке зафиксировали скопление воды с восточной стороны дороги. Сейчас здесь задействованы илосос и каналопромывочное оборудование. С помощью высокого давления воды ведётся очистка от ила и откачка осадка, чтобы обеспечить полную работоспособность ливневой сети и беспрепятственный отвод воды с проезжей части», — отметил Артём Корнюшин.

Важность системной работы городских служб отмечают и сами горожане.

«Как житель Южно-Сахалинска и автомобилист, не могу не отметить, какую огромную работу сейчас ведёт город. В последнее время регулярно вижу на улицах дорожников, которые занимаются очисткой ливневых колодцев. Сейчас ситуация заметно улучшается. Понятно, что локальные проблемы ещё есть. Но главное, что профильные службы действительно держат руку на пульсе, работают системно и этот подход даёт результаты. Вода быстрее уходит, по дорогам безопасно и комфортно передвигаться. Плюс этот вопрос всегда учитывается при реконструкции дорог — обязательно предусматривается обустройство современной ливневой канализации», — поделился мнением житель областного центра Владислав Грохольский.

Качественное содержание городской инфраструктуры и создание безопасных, комфортных условий для пешеходов и водителей — в числе приоритетных задач, поставленных губернатором Валерием Лимаренко и мэром областного центра Сергеем Надсадиным.