Более 1,7 тысячи тонн импортной рыбы поступило в Приморье и на Сахалин за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Должностные лица Приморского межрегионального управления Россельхознадзора за неделю с 7 по 13 сентября проконтролировали 149 партий импортной рыбопродукции. В их числе — сайра, скумбрия, тунец, креветки, жареный угорь, консервированная и сушёная рыба разных видов. Общий вес продукции превысил 1,7 тысячи тонн.

Товар импортирован из 11 стран: Китая, Вьетнама, Республики Корея, Индии, Эквадора, Таиланда, Аргентины, Бангладеша, Чили, ОАЭ и Индонезии. За указанный период Служба оформила 173 сертификата формы 2 при импорте и 87 сертификатов при импортных перевозках.

С начала года территориальное управление Россельхознадзора проконтролировало соответствие требованиям Российской Федерации почти 4,5 тысячи импортных партий рыбы и морепродуктов общим весом 57,4 тысячи тонн. Больше всего продукции импортировано из Китая, Вьетнама и Республики Корея.