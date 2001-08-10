Тихоокеанское
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13:05, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику боя в лесополосе

На Сахалине военнослужащие отрабатывают тактику боя в лесополосе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводятся занятия по тактическим действиям и ведению боя в лесополосе.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие осваивают навыки передвижения в составе боевых групп в лесистой местности и в условиях действия дронов условного противника. Занятия проводят инструкторы, имеющие реальный боевой опыт в зоне проведения СВО.

В рамках курса подготовки боевые группы тренируют передвижение по лесополосе. Во время учебного боя штурмовики используют естественные и искусственные укрытия: деревья, овраги, земляные насыпи и другие объекты на местности. Кроме того, при отработке тактических действий мотострелки поддерживают друг друга огнём из всех доступных средств огневого поражения, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа.

Занятия с инструкторами, имеющими за плечами опыт СВО, обеспечивают передачу бесценного боевого опыта, и заметно улучшают боевую подготовку военнослужащих гвардейского армейского корпуса ВВО.

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