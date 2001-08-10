Тихоокеанское
информационное агентство
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10:45, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине более 50 студенток получили декретные по региональной программе

На Сахалине более 50 студенток получили декретные по региональной программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За год действия региональной программы поддержки студенток-очниц пособие по беременности и родам получили 53 жительницы Сахалинской области. Программа стартовала 1 сентября 2025 года и призвана снизить риск отчисления студенток из-за финансовых трудностей.

Пособие доступно студенткам очных отделений профессиональных образовательных организаций, вузов, организаций дополнительного профобразования и научных организаций. Форма обучения – бюджетная или платная – значения не имеет. Размер пособия привязан к региональному прожиточному минимуму для трудоспособного населения и составляет 100% от него. В 2026 году в Сахалинской области это 28 075 рублей в месяц.

За 140 дней стандартного отпуска по беременности и родам студентка может получить 131 016,67 рубля, при осложнённых родах (156 дней) – 145 990 рублей, при многоплодной беременности и отпуске 194 дня – 181 551,67 рубля.

Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, заявление можно подать онлайн на «Госуслугах», лично в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Срок подачи – не раньше начала отпуска и не позднее 6 месяцев со дня его окончания. Вместе с заявлением нужны справка из медорганизации с периодом нетрудоспособности и справка из образовательной организации об очном обучении. Решение принимают в течение 10 рабочих дней, выплату перечисляют ещё в течение 5 рабочих дней. Если студентка официально работает, она может получить пособие по двум основаниям сразу – и как студентка, и как работница. Консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

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