На Сахалине более 50 студенток получили декретные по региональной программе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За год действия региональной программы поддержки студенток-очниц пособие по беременности и родам получили 53 жительницы Сахалинской области. Программа стартовала 1 сентября 2025 года и призвана снизить риск отчисления студенток из-за финансовых трудностей.
Пособие доступно студенткам очных отделений профессиональных образовательных организаций, вузов, организаций дополнительного профобразования и научных организаций. Форма обучения – бюджетная или платная – значения не имеет. Размер пособия привязан к региональному прожиточному минимуму для трудоспособного населения и составляет 100% от него. В 2026 году в Сахалинской области это 28 075 рублей в месяц.
За 140 дней стандартного отпуска по беременности и родам студентка может получить 131 016,67 рубля, при осложнённых родах (156 дней) – 145 990 рублей, при многоплодной беременности и отпуске 194 дня – 181 551,67 рубля.
Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, заявление можно подать онлайн на «Госуслугах», лично в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Срок подачи – не раньше начала отпуска и не позднее 6 месяцев со дня его окончания. Вместе с заявлением нужны справка из медорганизации с периодом нетрудоспособности и справка из образовательной организации об очном обучении. Решение принимают в течение 10 рабочих дней, выплату перечисляют ещё в течение 5 рабочих дней. Если студентка официально работает, она может получить пособие по двум основаниям сразу – и как студентка, и как работница. Консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
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