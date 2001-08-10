Морское судно «Восток» обеспечило доставку грузов на Курильские острова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Морское судно «Восток» обеспечило доставку грузов второй категории северного завоза на Курильские острова из порта Владивосток. Судно следовало по маршруту: Итуруп – Кунашир – Шикотан.
12 июля из порта Владивосток в свой второй рейс на Курильские острова отправилось грузовое судно «Восток», принадлежащее ООО «Невельский морской торговый порт». Стабильное функционирование данной грузовой линии на Курильские острова стало итогом слаженной работы перевозчика, грузополучателей и министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области. Ещё в марте текущего года министерство совместно с представителями бизнес‑сообщества провело обсуждение возможности привлечения альтернативных перевозчиков для доставки грузов из морского порта Владивосток на территорию Сахалинской области. Практический опыт подтвердил востребованность данного транспортного маршрута среди предпринимателей.
В рамках рейса судно «Восток» доставило на три острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир и Шикотан – 20 контейнеров и почти 500 тонн различных грузов, включая 4 единицы спецтехники. Особое внимание было уделено обеспечению жителей скоропортящимися продуктами: пять контейнеров оборудованы специальным температурным режимом, который позволит сохранить качество фруктов и иных продуктов питания. Также помимо традиционных товаров народного потребления и продуктов питания, на острова доставлены грузы второй категории северного завоза – спецоборудование, строительные материалы, запасные части для оборудования, а также спецтехника.
– Исполнение плана северного завоза по доставке грузов в Сахалинскую область осуществляется в соответствии с графиком, причём с небольшим опережением установленных сроков. Региональным координатором северного завоза в Сахалинской области выступает министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, – отметил Геннадий Котликов, начальник отдела планирования, организации и координации северного завоза министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
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