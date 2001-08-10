Каждый седьмой работающий житель Южно-Сахалинска присоединит отпуск к майским праздникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно опросу SuperJob, 14% работающих жителей Южно-Сахалинска планируют продлить майские праздники за счёт отпуска или отгулов. При этом респонденты отмечают, что с финансовой точки зрения майский отпуск невыгоден.
Как рассказали ТИА «Острова» в сервисе по поиску работы SuperJob, в 2026 году майские праздники по постановлению правительства РФ выпадают на 1–3 и 9–11 мая. Не собираются продлевать выходные 59% опрошенных. Ещё 16% работающих южносахалинцев трудятся по сменному графику.
Опрос показал различия по возрасту. Среди горожан 35–45 лет о намерении взять отпуск или отгулы заявили 9%, среди респондентов моложе 35 лет - 13%, а среди участников старше 45 лет - также 9%.
Наблюдается связь и с уровнем дохода. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей продлить отдых планируют 8%. В группе с доходом от 150 тысяч рублей таких уже 18%.
Исследование проводилось со 2 по 17 апреля 2026 года. В нём участвовали трудоустроенные представители экономически активного населения Южно-Сахалинска.
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
- 10:48 Вчера Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
- 16:32 20 Апреля В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 20 Апреля Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 20 Апреля Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
