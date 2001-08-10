Каждый седьмой работающий житель Южно-Сахалинска присоединит отпуск к майским праздникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно опросу SuperJob, 14% работающих жителей Южно-Сахалинска планируют продлить майские праздники за счёт отпуска или отгулов. При этом респонденты отмечают, что с финансовой точки зрения майский отпуск невыгоден.

Как рассказали ТИА «Острова» в сервисе по поиску работы SuperJob, в 2026 году майские праздники по постановлению правительства РФ выпадают на 1–3 и 9–11 мая. Не собираются продлевать выходные 59% опрошенных. Ещё 16% работающих южносахалинцев трудятся по сменному графику.

Опрос показал различия по возрасту. Среди горожан 35–45 лет о намерении взять отпуск или отгулы заявили 9%, среди респондентов моложе 35 лет - 13%, а среди участников старше 45 лет - также 9%.

Наблюдается связь и с уровнем дохода. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей продлить отдых планируют 8%. В группе с доходом от 150 тысяч рублей таких уже 18%.

Исследование проводилось со 2 по 17 апреля 2026 года. В нём участвовали трудоустроенные представители экономически активного населения Южно-Сахалинска.