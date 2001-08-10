На Сахалине и Курилах стартовало голосование по выбору объектов благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах стартовало Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства – жители региона сами решат, какие общественные пространства появятся или преобразятся в их населённых пунктах. В 2026 году в рейтинговом голосовании участвуют 52 территории, а отдать свой голос могут все островитяне старше 14 лет.
Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», созданного по решению президента РФ Владимира Путина, и продлится до 12 июня.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru через подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Регион участвует в таком голосовании уже в шестой раз.
Больше всего территорий выдвинул Южно-Сахалинск – целых восемь. Среди них сквер «Академический» в Ново-Александровске, сквер на улице Кацева восточнее Лицея № 1, сквер «Свайное поле» на пересечении Горького и Тихоокеанской. Также жители областного центра могут проголосовать за набережную реки Уюновка у дома 11А по Украинской, набережную ручья Пригородный от сквера «Щит и меч России» до Комсомольской и другие объекты. Островитянка Александра Булатова поделилась: она уже сделала свой выбор и очень ждёт, чтобы победивший проект появился в городе – тогда они с семьёй будут ходить туда гулять.
На втором месте по числу проектов – Анивский район с пятью территориями: участок реки Вахрушевка в Троицком, зоны у магазина «Арбат» и у детского сада «Теремок» в Новотроицком, территория по Клубной в Петропавловском, а также пешеходная зона по Ленина в Аниве (второй этап). По три общественных пространства представили Александровск-Сахалинский, Макаровский, Невельский, Охинский и Поронайский районы. На Курильских островах выдвинуто восемь объектов: в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул: это событие имеет огромное значение для развития городов и сёл, ведь именно жители лучше всех знают, чего не хватает их району. Депутат Госдумы Георгий Карлов призвал всех неравнодушных граждан принять участие в голосовании. Он отметил, что программа «Формирование комфортной городской среды» уже дала зримые результаты – число новых скверов, парков и бульваров в регионе давно перевалило за полторы сотни. Победителем в каждом районе станет объект, набравший наибольшее количество голосов.
