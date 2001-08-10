Сегодня гостям и жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести треску и минтай
Сегодня, 21 апреля, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести свежую рыбу по социальным ценам.
Минтай по цене 120 руб/кг и треску - по 156 руб/кг можно купить по следующим адресам:
- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10) – с 13.00;
- ул. Емельянова, 31/2 – с 13,30;
- ул. Ленина 252Б (ТЦ «Техник», торговое место Д10) – с 14,00.
Актуальный список торговых точек ежедневно публикуется в канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
