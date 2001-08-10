Каждая вторая компания в Южно-Сахалинске принимает на работу пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 48% компаний готовы принимать на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 30% рассматривают таких кандидатов для отдельных должностей. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, наибольший спрос на работников старшего поколения отмечается в отраслях с острым дефицитом кадров - среди водителей, квалифицированных рабочих и инженеров.

Согласно данным опроса, проведенного к 25-летию сервиса SuperJob, работодатели все чаще обращаются к пенсионерам как к ценным кадрам. "Мы наблюдаем, что каждая четвертая компания давно практикует удержание пенсионеров, а каждая десятая начала применять такие меры недавно", - рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе SuperJob. Особенно востребованы пенсионеры на должностях продавцов, кладовщиков и других позициях, где важны опыт и надежность.

Тенденция к трудоустройству пенсионеров отражает общероссийскую ситуацию на рынке труда. "В условиях кадрового голода работодатели пересматривают свои подходы к найму, все чаще рассматривая возраст как преимущество, а не как ограничение", - отметили аналитики сервиса. При этом компании разрабатывают специальные программы по удержанию ценных сотрудников пенсионного возраста, предлагая им гибкий график и другие льготы.

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Время проведения: 4 марта — 9 апреля 2025 года