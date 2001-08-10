Южносахалинцев приглашают участвовать в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают принять участие в акции "Триумф Великой Победы!", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, запланированное на 9 мая в городском парке, объединит людей разных возрастов и профессий через танец, создавая атмосферу единства и гордости за подвиги советского народа.

Организаторы акции подчеркивают, что данное событие станет символом уважения к ветеранам и сохранения памяти о героизме, проявленном в годы войны. Все желающие смогут присоединиться к мероприятию, которое обещает стать масштабным и запоминающимся. На стадионе "Космос" десятки пар исполнят вальс, демонстрируя тем самым сплоченность и общую цель.

Первая репетиция для участников пройдет 15 апреля в 20:00 в актовом зале административного здания по адресу: пр. Мира, 426 (3 этаж). Желающие получить дополнительную информацию могут обратиться по телефону 8(4242) 73-66-94, где организаторы готовы ответить на все вопросы и предоставить необходимые детали.