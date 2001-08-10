На Сахалине энергетики подключили агропромышленный парк к электросетям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО "Сахалинэнерго" завершило масштабный проект по технологическому присоединению сахалинского агропромышленного парка к электрическим сетям. Как рассказали ТИА "Острова" в компании, максимальная мощность энергопринимающих устройств объекта составляет 7000 кВт, что обеспечит стабильное электроснабжение и повысит продовольственную безопасность региона.
Новый агропарк, расположенный в Южно-Сахалинске, позволит сократить логистические издержки и потери при хранении продукции на 30%. Кроме того, объект обеспечит гарантированный сбыт товаров местных производителей, укрепит финансовую устойчивость малого и среднего бизнеса и создаст более 300 рабочих мест. Агропарк также увеличит объёмы социально значимых товарных запасов и улучшит их сохранность.
Для подключения объекта к электросетям Сахалинэнерго построило две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ и распределительную подстанцию. Основным центром питания станет подстанция 35 кВ "Науки", которую возвели несколько лет назад для развития северной части Южно-Сахалинска. Агропарк получил вторую категорию надёжности электроснабжения, что обеспечивает питание от двух независимых источников.
Сахалинский агропарк включает три современных корпуса: производственный площадью 5000 квадратных метров, оптово-распределительный центр на 15 тысяч тонн хранения и овощехранилище вместимостью 1000 тонн. Объект оснащён передовым отечественным оборудованием, которое поддерживает оптимальные условия хранения для каждого вида продукции. Эксперты признали сахалинский агропарк лучшим в макрорегионе благодаря его многофункциональности и современным технологиям.
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