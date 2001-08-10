Правительство Сахалинской области и Российское общество "Знание" будут вместе вести просветительскую работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти островного региона и Российское общество «Знание» договорились об объединении усилий при проведении просветительской работы. Соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума во Владивостоке подписали председатель правительства Сахалинского области Алексей Белик и генеральный директор организации Максим Древаль, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Благодаря поддержке региональных властей Российское общество «Знание» активно ведет свою деятельность на Сахалине и Курилах. Более 7500 человек охватили различные федеральные просветительские проекты. В них принимают участие общественники, представители предприятий, региональных и муниципальных властей. В частности, губернатор Валерий Лимаренко, выступая на интеллектуальном марафоне, рассказал о проектах в сфере энергетики, производства и использования экологически чистого водородного топлива, которые реализуются в регионе.
- В Сахалинской области быстро развивается промышленность. В ближайшие годы ей потребуется около 15 тысяч высококвалифицированных специалистов. Мы рассчитываем, что это будет в первую очередь наша островная молодежь. Поэтому мы строим в Южно-Сахалинске кампус СахалинТех. Вуз займется подготовкой нужных кадров. Но нужна и просветительская работа. Она призвана пробудить у молодых людей интерес к техническим специальностям, к науке, показать им, что на этом пути также можно добиться успеха. Огромную роль сегодня играет распространение сведений об истории страны и ее достижениях. Соглашение между правительством области и Российским обществом «Знание» поможет объединить наши усилия в этой важной работе, - сказал Алексей Белик.
Предполагается, что подписанный документ будет способствовать расширению охвата просветительскими и образовательными инициативами территории Сахалинской области.
- За последние восемь месяцев мы провели в регионе более 600 просветительских мероприятий и их количество будет только расти. Мы уверены, что совместными усилиями создадим уникальную экосистему знаний, которая будет вдохновлять и развивать будущие поколения. В рамках нашего сотрудничества мы также планируем снять документальный фильм, в котором мы покажем уникальную природу Сахалина, расскажем о промышленных достижениях региона и о будущих проектах, которые делают жизнь на крупнейшем острове России еще более комфортной, - прокомментировал Максим Древаль.
Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году. Ее участники занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». В 2021 году Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска организации на современной цифровой платформе.
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