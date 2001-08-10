Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2023
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На Сахалине закрыты участки автомобильных дорог Огоньки – Невельск и Невельск - Шебунино
08:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за непогоды на Сахалине закрыто движение по трассе Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск

Из-за непогоды на Сахалине закрыто движение по трассе Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 8 часов утра закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги «Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск» с 5 км по 119 км, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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