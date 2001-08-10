На Сахалине опечатали пять корпусов государственного университета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пять корпусов СахГУ 7 декабря опечатали, занятия там отменены. Это сделано по решению городского суда Южно-Сахалинска, пишет astv.ru.
Пломбы появились в том числе на дверях следующих строений университета:
- политехнический колледж, Победы, 25А;
- ЮСПК на ул. Ленина, 284;
- главный корпус СахГУ, Ленина, 290;
- институт естественных наук и техносферной безопасности, ул. Пограничная, 68.
Преподаватели СахГУ утром пришли на работу, но в кабинеты их уже не запустили.
- Не дали даже документы забрать, - поделились они с корреспондентом astv.ru.
Напомним, решение о закрытии принято в связи с претензиями со стороны Госпожнадзора. Администрация университета уже разработала и передала учредителю - Министерству науки и высшего образования РФ - план по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Также вуз получил письмо о предоставлении учреждению субсидии на дополнительное финансирование мероприятий по устранению нарушений.
В СахГУ уже заявили, что обжалуют решение суда. А пока аудиторную нагрузку перераспределят между другими корпусами, а часть занятий переведут на "дистанционку".
Закрытие части учебных корпусов не остановит образовательный процесс в Сахалинском государственном университете (СахГУ). Права студентов на получение качественного образования будут соблюдены.
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