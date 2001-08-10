На Сахалине опечатали пять корпусов государственного университета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пять корпусов СахГУ 7 декабря опечатали, занятия там отменены. Это сделано по решению городского суда Южно-Сахалинска, пишет astv.ru.

Пломбы появились в том числе на дверях следующих строений университета:

- политехнический колледж, Победы, 25А;

- ЮСПК на ул. Ленина, 284;

- главный корпус СахГУ, Ленина, 290;

- институт естественных наук и техносферной безопасности, ул. Пограничная, 68.

Преподаватели СахГУ утром пришли на работу, но в кабинеты их уже не запустили.

- Не дали даже документы забрать, - поделились они с корреспондентом astv.ru.

По предварительной информации, 7 и 8 декабря студенты будут заниматься на дистанте, а затем обучение будет организовано в оставшихся корпусах.

Напомним, решение о закрытии принято в связи с претензиями со стороны Госпожнадзора. Администрация университета уже разработала и передала учредителю - Министерству науки и высшего образования РФ - план по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Также вуз получил письмо о предоставлении учреждению субсидии на дополнительное финансирование мероприятий по устранению нарушений.

В СахГУ уже заявили, что обжалуют решение суда. А пока аудиторную нагрузку перераспределят между другими корпусами, а часть занятий переведут на "дистанционку".

Закрытие части учебных корпусов не остановит образовательный процесс в Сахалинском государственном университете (СахГУ). Права студентов на получение качественного образования будут соблюдены.