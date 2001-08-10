Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2022
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9 декабря на площади Славы в Южно-Сахалинске нельзя будет парковаться
09:47, | Новости общества Сахалина и Курил

9 декабря на площади Славы в Южно-Сахалинске нельзя будет парковаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды и цветов к Вечному огню, приуроченной к празднованию Дня Героев Отечества, в пятницу, 9 декабря, с 7.00 до 11.00 будет ограничена остановка и стоянка  транспортных средств в районе площади Славы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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