09:47, | Новости общества Сахалина и Курил
9 декабря на площади Славы в Южно-Сахалинске нельзя будет парковаться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением торжественной церемонии возложения гирлянды и цветов к Вечному огню, приуроченной к празднованию Дня Героев Отечества, в пятницу, 9 декабря, с 7.00 до 11.00 будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств в районе площади Славы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
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