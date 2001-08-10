Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2022
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Более 60 сотрудников сахалинского МЧС РФ приняли участие в акции "По зову сердца"

Более 60 сотрудников сахалинского МЧС РФ приняли участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области состоялась акция по сбору донорской крови.  В рамках акции «По зову сердца», свой вклад в поддержку нуждающихся в донорской крови военнослужащих и граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации внесли свыше 60 сотрудников Главного управления МЧС России по Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Стоит отметить, что сотрудники чрезвычайного ведомства становятся донорами не только в рамках различных акций, многие из них сдают кровь ежегодно и являются почётными донорами. Перед началом процедуры сдачи крови, все доноры проходили медицинское обследование в несколько этапов. У каждого сотрудника, допущенного к сдаче, медики брали по 400 мл крови, таким образом в общей сложности региональный банк крови пополнили на 24 литра крови.

Основная задача сотрудников МЧС России - это спасение человеческих жизней, а сданная донорская кровь помогает сохранить чьи-то жизни и здоровье. Спасатели, выезжающие на дорожно–транспортные происшествия, пожары и иные чрезвычайные ситуации, где травмируются люди, лучше других знают, как крайне необходима порой бывает донорская кровь. Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области в очередной раз доказали, что они готовы протягивать руку помощи не только при ликвидации пожаров и происшествий, но и в любой другой сложной жизненной ситуации.

 

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