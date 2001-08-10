Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2022
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На Сахалине водителя, выскочившего на встречку, остановил рейсовый автобус
15:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в автобусах перестали принимать просроченные карты "Мир"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время возникла ситуация, которая коснулась всех регионов и связана с продлением срока действия банковских карт без перевыпуска карты. В Южно-Сахалинске такие карты временно не принимаются в автобусах с бескондукторной оплатой проезда, рассказали ТИА "Острова" в городской администарции.

Причина - особенность платежных терминалов системы беcкондукторной оплаты, которые используются в общественном транспорте. 

- В настоящее время в автобусах № 3, 10, 62 и 71, где действует бескондукторная система оплаты проезда, не принимаются карты, срок действия которых истек, но был продлен банковскими организациями. Проблема возникла с программным обеспечением на оборудовании у производителя терминалов. В настоящее время разработчики решают вопрос, планируют в течение двух недель выпустить обновление программы для валидаторов. После его внедрения проблема будет устранена, - рассказал генеральный директор ООО «Единый оператор Южно-Сахалинска» Федор Головко.

Пассажирам временно рекомендуют использовать наличные средства.

Отметим, транспортные карты и  карты школьника в автобусах работают в обычном режиме.

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