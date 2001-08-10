В Южно-Сахалинске стартовло голосование за самые вкусные пельмени местного производства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 20 декабря в рамках проходящего в областном центре фестиваля пельменей пройдет голосование по выбору лучшего местного производителя этого продукта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Голосование проводится на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. В нем принимает участие пять предприятий:

- ООО ТФ «Сахалинский бекон-2»;

- ООО «Ханаан»;

- ООО «Сахалинский пищекомбинат» (торговая марка Фабрика вкуса);

- ИП Ри Хе Су (торговая марка «От тети Светы»);

- ИП Зинаков О.В. (торговая марка «ЗОВ»)

Итоги голосования будут озвучены 24 декабря на ярмарочной площадке с южной стороны ТЦ «Дом Торговли» (пр. Мира, 106А) в ходе большого праздника, где можно будет приобрести неизменно популярное и вкусное изделие разных марок.