Тихоокеанское
информационное агентство
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10:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска предлагают 23 ноября купить свежую камбалу по 96 рублей

Жителям Южно-Сахалинска предлагают 23 ноября купить свежую камбалу по 96 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Южно-Сахалинска предлагают 23 ноября купить свежую камбалу по 96 рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рыбу можно купить 23 ноября с 11.00 на торговом месте у ТЦ «Янтарь» по адресу:  пр. Мира, 229. Цена камбалы - 96 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Можайский О.В.

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