Жителям и гостям Южно-Сахалинска рассказали, что их ждет в зимнем городском парке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк Южно-Сахалинска готовится к зиме. В зимний период посетителей всех возрастов здесь ждет активный и интересный отдых. Традиционно для жителей и гостей Южно-Сахалинска подготовят различные представления и мастер-классы. Будут залиты две ледовые площадки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Зимнему декоративному оформлению парка ежегодно уделяется большое внимание. Вечерами горожан здесь уже радует яркая иллюминация. Установлена искусственная ель на территории роллердрома.

- К 1 декабря все работы по оформлению уже завершатся. Устанавливаются светодиодные перетяжки, консоли, гирлянды, световые объекты, фотозоны, елки и шатры, качели с подсветкой - новых приобретений среди этого нет, все из прошлых лет, проверенное и качественное. Также готовимся к заливке катка на стадионе «Космос» - как только позволит погода, приступим к работам, - комментирует директор городского парка Виктор Калюжный.

Также установка мобильного катка на основе айс-матов планируется за павильоном «Электрон» (ориентировочно к 1 декабря, если позволят погодные условия).

В городском парке в центре досуга «Теремок» уже начала работать почта Деда Мороза. Дети могут приносить свои послания. Также в парке планируют проведение предновогодних мероприятий для детей, программа будет опубликована дополнительно ближе к концу декабря.

Традиционно для гостей подготовили сюрпризы, к примеру, к новогодним мероприятиям создают оригинальный экскурсионный маршрут с соответствующим оформлением под названием «Большое семейное путешествие». Запустить его планируют в декабре. Согласно этому названию специально разработана концепция.

- Сказка для посетителей начнется с того, что зайдя в парк со стороны Коммунистического проспекта, вы окажетесь на аллее у Фонтана Желаний. Затем пойдете в сторону стадиона «Космос», где расположена аллея Фейерверка эмоций. Затем попадаете в светомузыкальный тоннель Исполнения желаний. После заходите в Мастерскую на Хрустальный вернисаж на месте стеклянного шатра, где можно будет посетить мастер-класс по изготовлению новогодних снежинок. Если идти дальше, можно попасть к Праздничной елке на территории роллердрома и украсить ее. Далее по аллее Созерцания (аллея сакуры) можно подняться к Сказочному озеру. Здесь гости увидят световые конструкции в виде сказочного корабля, богатырей и лодок. Пройдя по Таинственному лесу стоит заглянуть в гости к Деду Морозу и Снегурочке. Затем - остановиться в Детском Городке развлечений - Городке полярного сияния, - рассказал о задумке директор городского парка Виктор Калюжный.

Отметим, что в Южно-Сахалинске на площади Ленина начались подготовительные работы к установке новогодней ели, завозится необходимое оборудование. Согласно техническим характеристикам, дерево, приобретенное в 2019 году, выполнено из негорючих морозостойких материалов, которые соответствуют противопожарным и экологическим требованиям.