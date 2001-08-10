Валерий Лимаренко принял участие в заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и заместитель премьера госсовета КНР Ху Чуньхуа провели в формате видеоконференцсвязи четвёртое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия продолжают динамично развиваться во всех направлениях. Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. В 2021 году товарооборот дальневосточных регионов с КНР увеличился почти на 30%. За 8 месяцев текущего года прирост составил 45,5% (до 12,1 млрд долл. США)», – открыл заседание Юрий Трутнев.

«Наша сегодняшняя задача – реализовать договоренности между лидерами наших стран, а также наметить план для дальнейшего сотрудничества между Дальним Востоком РФ и Северо-Востоком КНР, и таким образом подготовиться к 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Совместными усилиями на предыдущей встрече сопредседателей наши стороны преодолели много факторов и добились в продвижении сотрудничества значительного прогресса», – заметил Заместитель Премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Рассматривалось взаимодействие России и Китая на Дальнем Востоке. В территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порту Владивосток с участием китайского капитала реализуется 53 проекта с общим объёмом инвестиций 13,2 млрд долл. США. Это проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики. «Считаю, что у нас есть возможности и далее развивать наше сотрудничество. На сегодняшний день с использованием государственных мер поддержки на Дальнем Востоке реализуется 2760 проектов с общим объёмом инвестиций 107,6 млрд долл. США», – отметил Юрий Трутнев.

Российский вице-премьер сообщил о работе по совершенствованию преференциальных режимов на Дальнем Востоке и о поручении Президента России Владимира Путина обеспечить лучшие условия для ведения бизнеса в России на Дальнем Востоке, а также создать специальный режим для международных инвесторов из дружественных стран – международную ТОР. В Правительстве России идёт работа над подготовкой соответствующего законопроекта. «На новой площадке планируем обеспечить специальные условия для инвесторов. Мы с удовольствием готовы продолжать эту работу вместе. И если со стороны компаний Китая есть предложения по тому, какие условия нужно создать для надёжной безопасной работы, мы готовы эти предложения рассматривать», – сказал он.

Режим ТОР может быть распространён на всю территорию Дальнего Востока. «Мы обсуждали с Михаилом Владимировичем Мишустиным дальнейшее совершенствование работы в территориях опережающего развития, внесли предложения о создании единой ТОР на Дальнем Востоке, чтобы не принимать каждый раз новое постановление Правительства в части создания отдельных территорий опережающего развития. Мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития. Предложение предварительно Михаилом Владимировичем Мишустиным поддержано», – заявил Юрий Трутнев.

Двусторонним отношениям способствует развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство двух трансграничных мостов, связывающих Россию и Китай. В июне этого года было открыто движение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. Запуск движения позволит нарастить товарооборот ориентировочно до 1 млн тонн грузов в год. Накануне проведения четвёртого заседания российско-китайской МПК было открыто движение по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. На первоначальном этапе планируемый грузооборот составит 5,2 млн тонн в год грузов, с увеличением до 20 млн тонн в год. «Для нас очень важны вопросы развития трансграничной инфраструктуры. Заработали два трансграничных моста между Россией и Китаем. Сейчас надо наращивать объём перевозок по ним», – считает Юрий Трутнев.

Заместитель Министра транспорта РФ Игорь Чалик выразил благодарность китайской стороне за положительное рассмотрение заявки российской стороны на увеличение количества выполняемых регулярных пассажирских авиарейсов между Россией и Китаем с 4 до 5 рейсов каждую неделю, включая перелеты авиакомпании «Аврора» по маршруту Хабаровск — Харбин – Хабаровск (с частотой 1 рейс в неделю), а также представил предложения российской стороны по увеличению количества прямых рейсов между городами Дальнего Востока и Китаем.

Перспективы для двустороннего взаимодействия имеются в области сельского хозяйства. Российская сторона готова продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции на китайский рынок и в этой связи уделяет особое внимание проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай». Его ключевым элементом является запуск Забайкальского зернового терминала мощностью 8 млн тонн в год, где можно будет организовать хранение и перегрузку части зерновых культур, следующих в Китай, что позволит существенно увеличить скорость прохождения грузов. Терминал готов и был открыт на прошедшем Восточном экономическом форуме.

Обсуждалась работа Делового совета Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китая. Первое заседание совета состоялось в сентябре этого года «на полях» Восточного экономического форума. В заседании приняли участие более 130 компаний из России и Китая, а также представители госструктур и экспертного сообщества двух стран. Ежегодное проведение заседаний Делового совета способно стать платформой для двустороннего сотрудничества на Дальнем Востоке.

Отдельным пунктом обсуждения стали вопросы межрегионального сотрудничества между дальневосточными регионами и провинциями Северо-Востока КНР. Предложения о расширении сотрудничества с китайскими провинциями представил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, объём внешней торговли Приамурья и Китая увеличился почти в два раза по итогам 8 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствует перевозка грузов по новому автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ, по которому по временной схеме пропускается до 190 единиц грузового транспорта в сутки.

Как сообщила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина, объём внешней торговли Приморья в 2021 году превысил 10 млрд долл. США, из них более 5 млрд долл. США приходится на Китай. Значительная часть расчётов в торговле идет в рублях и юанях. По итогам 9 месяцев текущего года объём торговли Приморья и КРН увеличился на 31 %. Глава правительства региона предложила принять меры по увеличению объёмов внешней торговли, в том числе по круглосуточной работе пунктов пропуска, транзита грузов из Китая в Приморье, увеличения объёма поставок в КНР из края высококачественных товаров, а также возобновить туристический обмен, продолжать совместные мероприятия в культурной, научной, образовательной и других областях.

О возможном сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов с китайской стороной в Сахалинской области доложил глава региона Валерий Лимаренко. Были представлены проекты в сфере логистики, нефтегазовой отрасли и туризма. В том числе китайской стороне было предложено воспользоваться возможностями преференциального налогового режима на Курильских островах, инвестировать в туризм и рыбную промышленность.

Ещё одним вопросом стало развитие гуманитарного сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая. В прошлом году во Владивостоке состоялся 41-й чемпионат мира по Го. В турнире приняли участие представители 77 стран мира, а победу одержал представитель Китая. В сентябре этого года команда Китая приняла участие в Международной Владивостокской регате – масштабном спортивном соревновании по академической гребле в ВЭФ-2022. Особое место в сфере гуманитарного сотрудничества занимает Международный фестиваль «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства». Сохраняются крепкие связи в области образования. Так, в дальневосточных вузах обучаются более 4 тыс. студентов из Китая – 56% от общего количества иностранных студентов.

«Развитие торгово-экономических, дружеских отношений между нашими странами не только отвечает нашим экономическим интересам, но и создаёт основу для будущей трансформации международных экономических связей. Правительство России открыто к диалогу и готово оказывать поддержку китайским партнерам на Дальнем Востоке», – подвёл итоги заседания Юрий Трутнев.

В заседании с российской стороны приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР Игорь Моргулов, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замглавы Минвостокразвития России Анатолий Бобраков, Заместитель Министра транспорта РФ Игорь Чалик, Посол по особым поручениям МИД России Алексей Евсиков, главы дальневосточных регионов, руководство КРДВ, Россельхознадзора, Росрыболовства, ФТС России.