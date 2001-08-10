Сергей Надсадин принял участие в подписании договора о намерении между Россией и Китаем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэры пяти городов России и Китая подписали протокол о намерениях. Об этом сообщил глава Благовещенска Олег Имамеев. Он назвал это событие историческим, сообщает ИА "Порт Амур".

"Сегодня у Благовещенска стало еще больше друзей", - написал Олег Имамеев в телеграм-канале. – "Точнее, наши друзья и партнеры объединились для сотрудничества, обмена опытом, реализации удачных практик и проектов в более широком формате. Идею Благовещенска закрепить документально сложившиеся товарищеские отношения поддержали Сергей Надсадин, мэр Южно-Сахалинска, Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода и руководители двух китайских городов Чжао Жунго (Хэйхэ) и Хуан Чжихао (Чжухай"

По словам Олега Имамеева, подписание протокола намерений даст старт новым проектам и достижениям.