В Южно-Сахалинске дорожные службы усилили работу по борьбе с гололедом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре ежедневно ведется расчистка и обработка дорог и пешеходных зон противогололедными материалами. В связи с заморозками и резкими перепадами температур в дневное и ночное время дорожным службам поставлена задача - оперативно устранять наледь с улиц. Эта работа находится на контроле вице-мэра Алексея Римши, который курирует сферу городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На городских улицах производятся работы по расчистке и обработке УДС, тротуаров, особое внимание уделяется пешеходным переходам, остановочным пунктам. Как отметил Алексей Римша, на проезжей части работают комбинированные дорожные машины. Сейчас, когда ситуация на дорогах стабильная, - не менее 50 единиц спецтехники ежедневно. При ухудшении погодных условий это количество увеличивается.
На тротуарах уборка и обработка ведется с помощью тракторов различной модификации. Также на обработку пешеходных зон выходят рабочие.
Для борьбы с гололедицей на тротуарах городского округа используется каменная крошка. Песок и химические реагенты не применяются в Южно-Сахалинске уже несколько лет. В случаях прохождения ледяного дождя, когда необходимо оперативно обеспечить безопасность передвижения пешеходов, на отдельных участках, имеющих наклон, используется галит (каменная соль). Добавим, что галит также применяется для обработки проезжей части, на грунтовых дорогах используется пескосоляная смесь (10% галита и 90% песка).
Важный вопрос, отмечает Алексей Римша, - предотвращение повреждения асфальтобетонного покрытия во время расчистки. Работники регулярно проходят инструктаж по эксплуатации спецтехники.
– Если все правила соблюдены и спецтехника исправна, риск появления дефектов минимален. Стоит отметить, что все машины оснащены специальными приспособлениями — резиновыми ножами и другими устройствами, которые качественно очищают дороги и сохраняют дорожное полотно от повреждений, – рассказал вице-мэр.
Напомним, о необработанных участках, тротуарах, где есть гололед, следует обращаться по телефону диспетчерской департамента городского хозяйства - 300-475. За уборку от наледи пешеходных зон во дворах отвечают управляющие компании — работу с ними ведет отдел муниципального жилищного контроля. Узнать адрес, телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. О фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20.
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