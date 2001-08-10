В Южно-Сахалинске открылся молодежный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На протяжении трех дней студенты и школьники областного центра будут знакомиться с последними достижениями науки. В церемонии открытия принял участие мэр города Сергей Надсадин, а так же заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков и руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, форум «Ученый говорит» - это масштабный проект российского общества «Знание». Образовательная инициатива реализуется сразу в 8 федеральных округах страны.

- Я искренне рад, что Южно-Сахалинск стал одной из площадок реализации масштабного федерального проекта. Уверен, для участников молодежный научный форум станет интересным и познавательным, - отметил в приветствии Сергей Надсадин. - Я изучил программу и перечень спикеров, могу сказать, что немного завидую нашей молодежи. У вас, дорогие друзья, есть отличная возможность познакомиться с последними достижениями науки в самых актуальных сферах жизни и отраслях. Это будет хорошим вкладом в ваше личное будущее и завтрашний день нашего города, которому нужны молодые ученые и современные кадры.

Форум «Ученый говорит» - это три дня лекций, практикумы, научные батлы, интерактивные викторины и квесты, экскурсия в научную лабораторию. Все мероприятия проекта посвящены разным сферам актуальных научных исследований и касаются медицины, генетики, физики, космонавтики, энергетики, AR-, VR- и AI-технологии, систем данных, искусственного интеллекта.

Первый день форума открылся с научного батла спикеров, которым предстояло представить свое направление молодежи.

- Моя задача - рассказать ребятам, что существуют такие новые креативные пространства, где они могут реализовать свои творческие способности, работать в них и учиться, - рассказала лектор форума, преподаватель VR/AR-технологий Динара Кагирова. - Наука - это огромная ответственность за те знания что ты несешь в массы, с другой стороны - это увлекательно, всегда хочется быть первооткрывателем и найти что-то новое.

У молодежи Южно-Сахалинска еще есть возможность получить новые знания и принять участие в событиях форума. Регистрация доступна по ссылке.