Сахалинским предпринимателям расскажут, как вести бизнес в новых условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице 16 ноября состоится бесплатный семинар на тему: «Актуальные вопросы бизнеса в новых экономических условиях», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» при участии агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области, отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и микрокредитной компании «Сахалинский Фонд развития предпринимательства».

Семинар будет проходить по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж (актовый зал). Начало в 15.00.

Для участия необходимо заблаговременно подать заявку в электронной форме на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/304.

Справки по телефону 300-594 (доб. 1-5).