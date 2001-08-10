В Лесогорском начали строить современный ФАП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 300 жителей Лесогорского уже в следующем году будут получать медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Объект возводится в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется под контролем губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в регшиональном правительстве.

В новом ФАПе будут созданы самые комфортные условия для пациентов и медицинских работников. Предусмотрено место для ожидания приема, медицинские кабинеты, помещение для хранения лекарств. В сельском медпункте будут регулярно работать выездные бригады врачей из центральной районной больницы и областных учреждений.

– Программа модернизации первичного звена входит в национальный проект «Здравоохранение». Она призвана обеспечить людей качественной и доступной медицинской помощью, независимо от того, где они проживают. Такую же задачу ставит перед нами губернатор, – подчеркнул министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

К строительству фельдшерско-акушерского пункта в Лесогорском приступили в сентябре этого года. Коробка здания уже готова, рабочие приступают к обустройству кровли и подведению наружных коммуникаций.

– Сегодня медицинская служба в Лесогорском располагается в приспособленном помещении – в административном здании. Это создает определенные неудобства как для медиков, так и для пациентов. Поэтому селу необходим медпункт, соответствующий современным требованиям, – отметил глава Углегорского района Дмитрий Цуканов.

Отметим, за последние годы в населенных пунктах Сахалинской области, включая малые села, открылись более 20 новых медицинских объектов. Например, в прошлом году новая амбулатория открылась в Ильинском. В этом году фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории сдали в селах Чапаево, Первомайск, Ныш, Покровка и Вал. ФАПы сейчас возводят также в Углезаводске, Восточном, Пятиречье и Новой Деревне.

На базе сельских медпунктов устанавливается система «Умный ФАП». Благодаря этому жители отдаленных населенных получают возможность с помощью телемедицинских технологий проконсультироваться со специалистами районных и областных учреждений. Таким образом обследование прошли уже порядка 2,5 тысяч человек – без траты времени на перемещения в районную больницу или Южно-Сахалинск.