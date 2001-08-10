Более 2000 южно-сахалинских школьников принимают участие в этапе всероссийской олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Церемония открытия муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года состоялась в лицее №2 Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городдской администрации.

В этом году участниками интеллектуальных состязаний станут более 2000 учащихся 7-11-х классов из 27 общеобразовательных организаций города. Это победители и призеры школьного этапа олимпиады, который проходил с сентября по октябрь 2022 года, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.

- Олимпиадное движение в нашем городе активно развивается и количество участников растет с каждым годом, в том числе всероссийской олимпиады школьников. Традиционно наши ребята мощной командой представляют областной центр на региональном этапе, который в этом году пройдет после новогодних каникул, - рассказала заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Захарова. Она также поприветствовала участников церемонии открытия и пожелала школьникам удачи.

В течение месяца школьникам предстоит бороться за звание сильнейших и показывать свои знания по 22 учебным предметам: это математика, физика, химия, биология, астрономия, русский язык, иностранные языки, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство, физическая культура, технология, ОБЖ и информатика. В этом году список пополнили два новых предмета - это немецкий и китайский языки.

Сегодня учащимся предстоит продемонстрировать знания в астрономии. Как отметила директор лицея № 2 Римма Наймановская, в стенах которого проходит первый день олимпиады, астрономия - весьма перспективное направление: среди выпускников учреждения есть те, кто конструирует космические аппараты и системы, а олимпиада может стать хорошим стартом для успешного поступления в ВУЗы.

На проверку олимпиадных работ после каждого предмета отводится два дня. После школьники смогут увидеть их, провести анализ ошибок и разбор заданий. Церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников состоится в конце года.