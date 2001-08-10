Сахалинцев и курильчан приглашают на празднование Дня народного единства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 ноября во всех районах области пройдут концерты, торжественные акции и спортивные мероприятия. Самые масштабные – состоятся в Южно-Сахалинске.

В областном центре праздник начнется в 10:40 с шествия с Казанской иконой Божией Матери от Кафедрального собора Рождества Христова до площади в сторону Исторического парка. В 11:00 на площади перед зданием Исторического парка «Россия – моя история» стартует торжественное мероприятие «Мы вместе – мы едины!». Со сцены зрителей поздравят представители власти и общественности. В течение нескольких часов перед гостями торжества будут выступать творческие коллективы. В программе номера, повествующие о многонациональном многообразии Сахалинской области. На сцене выступят «Люди Ых миф», НАТ «Экзотика» продемонстрирует тувинский танец и «Казачий» хореографический номер, ансамбль «Дуслык» исполнит татарскую песню, а коллектив «Гульдар» – башкирский танец. Также номера представят ансамбли «Радостея», «Воля», «Ангара», «Энергия звука», «Криейтив», танцевальная группа «Ак Марал», вокальная группа «Аракс», трио «Небо», «Сахалинский народный хор» и «Русский терем».

В течение всего мероприятия на площадках будут работать игровые аттракционы, полевая кухня, выставки декоративно-прикладного искусства и выставки-дегустации национальных кухонь, мастер-классы.

С 14 до 16 часов праздничная программа ожидает и посетителей городского парка.

В честь Дня народного единства учреждения культуры во всех районах области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятия будут посвящены теме «Наши традиции». Так, в Корсакове в КДЦ «Океан» с 17 часов можно будет посетить мастер-классы по плетению ковриков, созданию теневого театра и занятие по актерскому мастерству, познакомиться с искусством танца и выставкой кукол в народных костюмах. А в 19:00 в кинозале «Океан» состоится бесплатный кинопоказ «Музыкальная одиссея в Петербурге». Всемирно признанный русский баритон Дмитрий Хворостовский и американская оперная дива Рене Флеминг проведут зрителей по живописным местам Санкт-Петербурга и среди барочных интерьеров Петергофского и Юсуповского дворцов исполнят знаменитые произведения великих композиторов.

Также в этот день в регионе будут проходить различные спортивные мероприятия. Например, в Южно-Сахалинске с 12 до 19 часов состоятся массовые катания на коньках в «Кристалле». А жителей и гостей Холмского района приглашают на восхождение по экотропе «Маяк» в селе Правда. Сбор участников похода в 11.45 на центральной площади села. В Холмске с пл. Ленина в 11.00 отходят организованные автобусы. Для участников восхождения подготовлена культурная программа с чаепитием. Телефон для справок: WhatsApp 8-914-744-17-91 (Ульяна Александровна Окулова).